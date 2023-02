Ligue des Champions - L'entraîneur de Benfica Roger Schmidt, respecte le Club de Bruges: "Ce ne sera pas facile"

Schmidt se méfie des Brugeois, arrivés "méritoirement en huitièmes de finale". L'entraîneur a souligné le caractère particulier de la Ligue des Champions. "Je m'attends à un Club de Bruges très motivé, et fort. Ce ne sera pas facile." Mais les plans benfiquistes ne changeront pas pour autant. "Nous jouerons comme d'habitude, avec beaucoup de pression vers l'avant." Désigné favori, le Benfica de Schmidt ne se veut pas présomptueux. "C'est à vous, les médias, de décider d'un favori. Nous voulons être au top niveau, et nous verrons quel résultat nous pouvons obtenir." De retour de blessure après deux matchs manqués, l'attaquant-vedette de l'équipe Gonçalo Ramos a joué jeudi lors de la défaite des Aigles à Braga, en Coupe. "Gonçalo n'est pas à 100%, mais il peut jouer", a clarifié Roger Schmidt. "S'il sera titulaire? Vous verrez!" Les Portugais retrouveront à Bruges un visage familier, celui de Roman Yaremchuk, qui a rejoint les Blauw en Zwart cet été après avoir inscrit 9 buts en 43 matchs la saison dernière à Lisbonne. "Roman est un bon ami, et une grande personne. Il nous a beaucoup aidés la saison dernière et nous sommes très heureux de le voir revenir", a ainsi commenté Joao Mario, milieu de terrain de Benfica. Et l'international portugais de conclure, en reconnaissant les qualités de son futur adversaire. "Nous avons vu le Club de Bruges en poules. Ils ont une équipe avec de la jeunesse et de l'expérience. Ce sera difficile. Nous devrons être à notre meilleur niveau pour gagner." (Belga)