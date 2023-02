L'inventaire centralisé des adresses et des rues de Wallonie disposera d'un cadre légal

Cet inventaire, qui met en œuvre une directive européenne, doit permettre de constituer un registre régional wallon d'adresses voué à devenir la source de référence au sud du pays. "ICAR existe dans les faits depuis quelque temps et de nombreuses communes utilisent déjà son application informatique, mais il ne dispose pas, à ce jour, d'une base juridique pour sa création et sa gestion", a expliqué, au cours des discussions, le ministre wallon de l'Aménagement du territoire, Willy Borsus. "Ce projet de décret remédie à cette carence en offrant une base légale à l'élaboration et à la gestion de la base de données", a-t-il ajouté. Adopté à l'unanimité en commission, le texte devra encore être soumis au vote de la plénière. (Belga)