Plus de 30 arrestations suite aux incendies au Chili

Plus de 300 feux de forêt font actuellement rage dans le centre et le sud du Chili. Jusqu'à présent, 425.000 hectares de terres sont parties en fumée dans les régions de Ñuble, Biobío et La Araucanía. Au moins 26 personnes sont décédées. Si aucune conclusion n'a encore pu être tirée, les enquêteurs partent du principe qu'au moins certains des incendies ont été causés délibérément. Mardi, des experts de la police italienne sont arrivés au Chili pour participer à l'enquête, selon le journal El Mercurio. (Belga)