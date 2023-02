Scott Parker veut que Bruges "entre sur le terrain sans crainte" face à Benfica

Sous les ordres de Carl Hoefkens, les blauw-zwart sont sortis pour la première fois de leur histoire de la phase de groupes. Les résultats en championnat ont ensuite été décevants, au point de voir Hoefkens recevoir son C4 en décembre. "Le Club s'est très bien comporté en Ligue des Champions", a expliqué Parker. "J'étais impressionné par les prestations en poules. La façon dont ils ont joué et les résultats, tout cela était très bien. Nous devons construire sur cette base." Bruges va rencontrer Benfica, leader autoritaire du championnat portugais. "C'est une équipe bien organisée, avec de grandes qualités offensives et techniques", a analysé Parker. "Ils jouent de manière très intense. Ce ne sera pas facile, mais nous nous sommes bien préparés. Nous avons un plan. Benfica est fort, mais nous avons aussi des qualités. Nous voulons être compétitifs. Nous aurons nos moments. La clé sera d'entrer sur le terrain sans crainte. Si c'est le cas, alors nous n'avons rien à perdre." Parker espère que la Ligue des Champions pourra servir "de tournant" aux Brugeois, auteurs d'un 8 sur 21 en championnat depuis sa prise de fonction. "Les gars vont prendre un nouvel élan. Je nous vois grandir chaque semaine et il y a de l'optimisme dans le groupe. C'est un cadre différent. Nous jouons chaque semaine en championnat, mais là c'est du football à élimination directe. Le niveau sera certainement plus élevé qu'en Belgique. Ce sera un énorme défi." (Belga)