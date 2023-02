Séismes en Turquie et en Syrie - L'ONU lance un appel aux dons de près de 400 millions de dollars pour la Syrie

Antonio Guterres a appelé tous les États membres à "financer totalement et sans délai" cet appel aux dons, pour garantir "une aide humanitaire dont près de cinq millions de Syriens ont désespérément besoin, dont des abris, des soins médicaux, de la nourriture". "Les besoins sont immenses" et "nous savons tous que l'aide qui sauve des vies n'entre pas à la vitesse et à l'échelle nécessaires", a insisté le secrétaire général. "Une semaine après les séismes dévastateurs, des millions de personnes à travers la région luttent pour survivre, sans abri et confrontés à des températures glaciales". Face à cette situation sans précédent, le président syrien Bachar al-Assad a accepté lundi d'ouvrir deux points de passage transfrontaliers entre la Turquie et les zones rebelles du nord-ouest de la Syrie, alors que l'ONU pouvait jusqu'à présent passer par un seul poste frontière en vertu d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. "La souffrance humaine causée par cette catastrophe naturelle épique ne doit pas être encore aggravée par les obstacles créés par les humains -- l'accès, le financement, l'approvisionnement", a souligné Antonio Guterres, réclamant à nouveau que l'aide puisse être acheminée "par toutes les routes, sans aucune restriction". Si des convois de l'ONU passent depuis jeudi par le point de passage transfrontalier de Bab al-Hawa, et qu'un premier convoi a emprunté mardi un des deux nouveaux points de passage, l'ONU avait indiqué lundi ne pas encore avoir pu organiser un convoi entre les lignes de front en Syrie. (Belga)