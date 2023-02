Thomas Foket prolonge au Stade de Reims

L'arrière-droit, 28 ans, était arrivé à Reims en 2018 en provenance de La Gantoise, où il avait évolué six ans, pour 3,5 millions d'euros. Foket a joué 146 rencontres (1 but) depuis son arrivée en Champagne. Il avait manqué quelques matchs en début de saison en raison d'une blessure à la cheville. Il compte 9 présences en championnat, où l'équipe, entraînée depuis la mi-octobre par Will Still, est invaincue depuis 15 rencontres. La dernière défaite des Rémois remontent au 18 septembre contre Monaco (0-3). Deux autres Belges évoluent à Reims, Maxime Busi et Thibault De Smet. Foket a porté à dix reprises le maillot de l'équipe nationale, marquant un but en septembre 2021 en Estonie. (Belga)