Un suspect ouvre le feu dans un campus américain, plusieurs blessés

Des coups de feu ont été signalés sur le campus de Lansing, une ville à l'ouest de Detroit, et "il est fait état de plusieurs blessés", a écrit le service de sécurité de l'Université sur Twitter, assurant que "la police intervient." "Le suspect est supposément à pied à l'heure actuelle", a-t-il écrit, appelant les habitants "sur le campus et en dehors à se confiner". "Nous recevons toujours de nombreux appels signalant un tireur actif". "Il semble qu'il n'y a qu'un seul suspect à cette heure", a ajouté la police du campus, le décrivant comme "un petit homme, peut-être noir, avec un masque". "La police de l'Etat du Michigan, la police de l'Université, les forces de l'ordre locales et les secours sont sur place", a écrit sur Twitter la gouverneure de l'Etat, Gretchen Whitmer, tenue au courant de la situation. (Belga)