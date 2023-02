WTA Doha : Elise Mertens éliminée au 1er tour du simple

Contrairement à son adversaire, Mertens avait dû passer par trois tours de qualification pour accéder au tableau final du Qatar Open. Elle commençait bien et faisait le break dès le tout premier jeu du match. Mais la N.1 belge perdait trois fois son service dans la première manche, ne parvenant à réussir qu'un seul nouveau break. Le deuxième set confirmait les difficultés de Mertens au service, avec deux breaks, pour mener 2-0 et 5-3, de Collins. Mais à chaque fois, elle débreakait dans la foulée. Au jeu décisif, Mertens héritait d'une balle set à 5/6. Elle la manquait et voyait ensuite Collins conclure la partie sur sa première balle de match. Collins rencontrera au deuxième tour la Polonaise Iga Swiatek, N.1 mondiale et exemptée de premier tour. Mertens est aussi engagée en double. Associée à la Bélarusse Victoria Azarenka, elle jouera plus tard au premier tour contre la 3e paire tête de série formée par la Néerlandaise Demi Schuurs et l'Américaine Desirae Krawczyk. Kirsten Flipkens, qui fait la paire avec l'Allemande Laura Siegemund, a hérité elle en entrée des Japonaises Makoto Ninomiya et Shuko Aoyama. (Belga)