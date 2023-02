Yanina Wickmayer file au 2e tour sans perdre un jeu à l'ITF d'Altenkirchen

En huitièmes de finale, Wickmayer affrontera soit l'Allemande Mona Barthel (WTA 199), soit la Britannique Yuriko Lily Miyazaki (WTA 175). Greet Minnen (WTA 157) et Magali Kempen (WTA 198) disputent également le tournoi. Elles joueront respectivement contre la Turque Zeynep Sonmez (WTA 248) et l'Allemande Kathleen Kanev (WTA 445) au premier tour. Minnen et Wickmayer sont associées en double, tandis que Kempen fait équipe avec la Suissesse Xenia Knoll. (Belga)