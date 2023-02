Conference League - Pour Brian Riemer, le match contre Ludogorets est aussi important que le championnat

Le Sporting s'était qualifié pour ces barrages en terminant 2e de son groupe en Conference League, et était donc assuré d'affronter une équipe ayant terminé à la 3e place de son groupe en Europa League. "C'est un de ces matches où vous avez une sorte de laissez-passer pour montrer à l'Europe ce que vous représentez et afficher vos ambitions européennes et internationales", a déclaré mercredi l'entraîneur d'Anderlecht Brian Riemer, dans des propos relayés sur le site du RSCA. "C'est un match complètement différent d'une rencontre de championnat, donc vous ne m'entendrez pas dire que ce match n'est pas aussi important que celui que nous jouerons à Courtrai dimanche. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour nous qualifier". Anderlecht se rend en Bulgarie alors que la saison des Mauves est loin de répondre aux attentes sur le plan national. En championnat, le RSCA reste sur un 10/12 qui l'a relancé dans la course au top 8, avant d'aller défier Courtrai dimanche. Riemer dit toutefois ne pas encore penser au match qui se jouera au stade des Eperons d'Or. "Je peux vous assurer que je n'ai la tête qu'à ce match et nulle part ailleurs", avance le Danois. "Ludogorets est tout simplement une très bonne équipe. Ils veulent construire à partir de l'arrière et ils disposent de bons profils individuels en attaque. Ils ont aussi de la force et de la vitesse dans l'effectif. C'est une équipe qui aime être en possession du ballon et qui aime développer un jeu offensif". Le match retour aura lieu le 23 février à Anderlecht. Le vainqueur sera qualifié pour les 8e de finale. (Belga)