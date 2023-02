De plus en plus de "colis aériens" interceptés à la prison d'Anvers

Alors que l'affaire Sky ECC a débouché sur des arrestations en masse, le nombre de téléphones saisis a presque quadruplé en 2022. Le personnel pénitentiaire a ainsi trouvé 308 appareils l'année dernière, contre 81 en 2021. Les agents ont aussi confisqué deux fois plus de paquets contenant de la drogue - le plus souvent des balles de tennis - qu'un an auparavant, soit 436 colis. "Ils essaient de poursuivre leur trafic en prison. C'est dégoûtant de voir comment ces criminels tentent d'exploiter la dépendance et la misère de nombreux prisonniers", a réagi le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), qui élabore un plan pour punir les "expéditeurs" de ces "colis aériens". (Belga)