Des perquisitions dans plusieurs entreprises de construction liégeoises

Les perquisitions ont également visé les entreprises Wust (filiale du groupe Besix) et SERBI SA qui utilisent du personnel mis à leur disposition par les entreprises de la famille V. Selon le média, les entreprises auraient fait venir de la main-d'œuvre bon marché de Roumanie pour travailler sur des chantiers, "faussant ainsi la concurrence". Elles sont soupçonnées d'organisation criminelle, faux et usage de faux, escroquerie en droit pénal social et non-paiement des cotisations de sécurité sociale. Le préjudice est évalué à plusieurs millions d'euros. (Belga)