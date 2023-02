La Commission propose de sanctionner également des opérateurs iraniens pour les drones

"Il y a des centaines de drones fabriqués en Iran que la Russie utilise sur les champs de bataille en Ukraine. Ces drones iraniens tuent des civils ukrainiens", a indiqué l'Allemande. "Pour la première fois nous proposons également de sanctionner des opérateurs iraniens, y compris ceux liés aux Gardiens de la révolution. Il est de notre devoir de les sanctionner. Et de confronter l'Iran au sujet de la fourniture de drones et du partage de savoir-faire pour fabriquer des drones en Russie". Ce sont les Etats membres (Conseil) qui adoptent à l'unanimité les sanctions internationales. La Commission européenne prépare actuellement sa proposition d'un "10e paquet" de sanctions lié à la guerre en Ukraine, qu'elle espère voir adopté pour la date anniversaire du début de l'invasion. Ce 10e paquet comprendra de nouvelles interdictions commerciales et restrictions des exportations de technologie vers la Russie, pour une valeur totale "de 11 milliards d'euros". Il s'agira entre autres de restreindre le commerce de composants électroniques utilisés dans les drones, hélicoptères ou missiles, a détaillé Ursula von der Leyen. (Belga)