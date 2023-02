La concentration de particules fines dépasse le seuil d'information dans les trois Régions

Étant donné que les concentrations moyennes devraient rester supérieures à 35 µg/m³ en PM2,5 et/ou à 50 µg/m3 en PM10 pendant plus de 24 heures, la phase d'information est activée. 50 µg/m³ PM10 et 35 µg/m³ PM2.5 sont les seuils utilisés par les trois régions de Belgique pour informer la population. Il est très probable que les concentrations de particules fines restent supérieures aux seuils d'informations pendant au moins encore 24 heures. Jeudi et les jours suivants, la vitesse du vent augmentera sensiblement. Le temps sera également changeant, avec des pluies occasionnelles. A partir de jeudi, les concentrations de particules fines diminueront donc progressivement pour atteindre des niveaux normaux pour cette période de l'année. Les concentrations élevées de particules s'expliquent par le fait que la pollution atmosphérique (provenant de l'industrie, de l'agriculture, du trafic et du chauffage des bâtiments) est peu dispersée en raison de conditions météorologiques défavorables (vent faible et inversion de température au sol pendant la nuit et la matinée). En raison du temps froid, les émissions provenant du chauffage des bâtiments, principalement dues aux poêles à bois, sont également plus élevées. (Belga)