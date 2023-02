La start-up belge Sealution lève 1,3 million d'euros

La totalité du capital sera utilisée pour passer du développement aux lignes de production. Fondée en 2021 à Laethem-Saint-Martin (Flandre orientale), la jeune entreprise a conçu une solution d'Internet des objets (IoT) permettant de relier entre eux tous les appareils et systèmes d'un navire. "Cette invention rend les navires plus durables et leur entretien plus économique", selon ses concepteurs. L'échange permanent de données serait également synonyme de gage d'efficacité pour les membres de l'équipage, la compagnie maritime et la cargaison elle-même. "On peut tout à fait comparer notre réseau interne de récepteurs à l'Apple Home d'un navire", illustre Sebastian Hamers, CEO de Sealution. "Nous utilisons d'ailleurs la technologie Bluetooth pour connecter ces nouveaux capteurs entre eux. Le Bluetooth consomme moins d'énergie que le Wi-Fi, par exemple. Et puis les réseaux sans fil classiques ne parviennent de toute façon pas à traverser les parois en acier des navires de mer, surtout sous le pont." Fière de cette technologie, la start-up défendra les couleurs de la Belgique lors du championnat du monde des entreprises en Arabie Saoudite, du 7 au 11 mars 2023. (Belga)