Les Belges à l'étranger - Un but et un assist pour De Bruyne alors que Manchester City remporte le choc à Arsenal

Kevin De Bruyne a montré la voie aux Cityzens en profitant d'une passe en retrait mal calibrée de Tomiyasu pour lober Ramsdale du pied gauche et ouvrir la marque (0-1, 24e). Alors que la mi-temps approchait, Ederson a stoppé fautivement la course de Nketiah dans la surface. Saka s'est élancé et a transformé avec sang-froid le pénalty consécutif (1-1, 42e) pour remettre les équipes à égalité. En deuxième période, la rencontre a tourné à l'avance de Manchester City lorsque Gundogan a laissé passer une passe d'Haaland vers Grealish, qui a envoyé le ballon au fond des filets avec la complicité d'une déviation malheureuse de Tomiyasu (1-2, 72e). Une dizaine de minutes plus tard, Haaland a mis fin à tout suspense d'un enchaînement contrôle-frappe sur un service de Kevin De Bruyne (1-3, 83e). Le maître à jouer des Skyblues a quitté la pelouse à la 87e minute après avoir dirigé la rencontre et participé à deux buts. Entretemps, Leandro Trossard était monté au jeu à la 76e minute pour disputer le dernier quart d'heure du côté des Gunners. Ce résultat permet à City de recoller à Arsenal au classement, après que le club londonien n'a récolté qu'1 point sur les trois derniers matchs. Les deux équipes comptent 51 points, mais les Gunners ont disputé une rencontre de moins. (Belga)