Les Canadiennes joueront bien la SheBelieves Cup "en signe de protestation"

"Ce n'est pas fini", a prévenu mardi Christine Sinclair, capitaine des championnes olympiques en titre, lors d'une visioconférence depuis Orlando, où doit se dérouler le mini-tournoi amical impliquant également les Etats-Unis, le Brésil et le Japon. "Nous sommes épuisées, à bout de nerfs. C'est probablement le combat le plus important que nous ayons à mener en tant que joueuses de l'équipe nationale et nous sommes déterminées à le gagner", a-t-elle insisté, assurant que si le différend n'est pas résolu avec Canada Soccer, elles ne se présenteront pas au prochain camp d'entraînement en avril. Accablées par les "coupures importantes" dans le budget 2023, elles avaient annoncé samedi se mettre en grève, avant d'y renoncer le lendemain, sous la menace d'une action judiciaire à leur encontre par la Fédération, pouvant entraîner des sanctions financières. Selon Sinclair, en 2021, la Fédération a accordé plus de 11 millions de dollars canadiens (un peu plus de 7 millions d'euros) à l'équipe masculine, contre environ 5 millions de dollars canadiens à l'équipe féminine. L'année précédente, les dépenses consacrées par la Fédération étaient pourtant quasiment identiques: un peu plus de 3 millions de dollars pour les hommes, et 2,8 millions pour les femmes. Face à la presse, mercredi, l'entraîneure de l'équipe Bev Priestman s'est dite "incroyablement fière et honorée de représenter" son groupe de joueuses. "Elles ne se battront pas seulement pour elles-mêmes au cours des six prochains mois, mais aussi pour que la prochaine génération de joueuses ait les mêmes possibilités d'être performantes au plus haut niveau, tout comme leurs homologues masculins." (Belga)