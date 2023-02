Parlement européen: la plénière interrompue par une action dans la tribune publique

L'action a eu lieu lors d'un débat sur la politique industrielle européenne. Une dizaine d'activistes kurdes s'était installée en tribune, à l'occasion du 24e anniversaire de l'arrestation du leader kurde Abdullah Öcalan. Selon des témoins oculaires des évènements, les militants se sont mis à scander des slogans hostiles au président turc Recep Tayyip Erdogan et réclamant la libération d'Abdullah Öcalan, et ont jeté des feuillets dans l'hémicycle. Certains ont entrepris d'escalader la paroi transparente délimitant la tribune, située quelques mètres au-dessus de l'hémicycle. Pour des raisons de sécurité, il a été décidé d'évacuer la salle peu avant midi, juste au moment où une grande partie des élus s'y rendait pour participer à la séance de votes. "Des activistes ont grimpé sur la paroi en verre, ce qui a mené à une situation assez dangereuse, surtout pour eux-mêmes, car s'ils tombaient, c'était de haut", indique l'élu PTB Marc Botenga. Hilde Vautmans (Open Vld) était également dans la salle. "On a essayé de les éloigner de la tribune ou de prendre leurs affiches, mais c'est devenu très agressif. (...) J'ai eu peur que quelqu'un tombe, on aurait pu avoir un mort". Figure de la rébellion kurde en Turquie, Abdullah Öcalan, 72 ans, a été capturé le 15 février 1999, puis condamné à mort le 29 juin 1999 pour trahison et tentative de diviser le pays. Sa condamnation a toutefois été commuée en 2002 en réclusion à perpétuité après l'abolition de la peine de mort. (Belga)