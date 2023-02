Tour de l'Algarve - La 1re étape pour le Norvégien Alexander Kristoff devant Jordi Meeus, 2e, Pidcock déclassé

Le Norvégien de la formation Uno-X a privé Jordi Meeus (BORA - hansgrohe) d'un succès en se montrant le plus rapide du sprint massif. Un autre Norvégien, son coéquipier Soeren Waerenskjold s'invite sur le podium. Le Néerlandais Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step) a dû se contenter de la 4e place. Le Britannique Tom Pidcock (INEOS Grenadiers), qui avait terminé 5e, a été déclassé pour sprint irrégulier. Jordi Meeus, 2e, n'arrive pas encore à accrocher une victoire cette saison après deux fois une 3e place samedi au Tour de Murcie et dimanche dans la Clasica de Almeria. Kristoff, 35 ans, ajoute une 87e victoire à son palmarès et ouvre son compteur pour 2023. Il endosse le premier maillot de leader au classement général. Le Danois Alexander Kamp (Tudor Pro) et le Russe Aleksandr Grigorev (Efapel) ont été les deux derniers rescapés de l'échappée du jour. Le duo, en ligne de mire du peloton, a été repris à 12 bornes de l'arrivée. Jeudi, la deuxième étape, plus vallonnée, conduira le peloton de Sagres à l'Alto da Foia à Monchique au bout de 189,4 km. Cette 49e édition du Tour de l'Algarve s'achève dimanche. Remco Evenepoel avait remporté cette épreuve portugaise par étapes l'an dernier. Le champion du monde disputera lui le Tour des Emirats arabes unis la semaine prochaine. (Belga)