Uber files: Uber ne se préoccupait pas des chauffeurs, il voulait le monopole du marché

Cet homme a joué un rôle clé dans les "Uber Files", l'enquête menée par un consortium international de journalistes comprenant, du côté belge, Le Soir, Knack, et De Tijd. Ces journalistes ont eu accès à plus de 124.000 documents confidentiels livrant nombre d'informations sur la manière dont l'entreprise américaine a tissé sa toile et sur ses démarches pour obtenir des législations plus avantageuses. La commission spéciale du parlement bruxellois a été mise sur pied, notamment, pour tenter d'y voir plus clair sur la stratégie d'influence d'Uber dans la capitale belge, dans le contexte de la réforme du plan taxi adoptée il y a quelques mois. L'enquête a révélé l'existence de contacts entre Uber et le gouvernement bruxellois pour préparer celle-ci, et en particulier entre Mark MacGann et l'ex-ministre de la Mobilité Pascal Smet (One.Brussels-Vooruit). L'ex-lobbyiste d'Uber a précisé mercredi n'avoir rencontré Pascal Smet qu'à deux reprises à son cabinet, à l'époque où celui-ci planchait sur la réforme du plan taxis. Il l'a également vu à l'Hôtel Amigo, où le ministre n'a rien consommé d'autre qu'un café, a-t-il détaillé. Il le connaissait de bien plus longue date, et dans un tout autre contexte militant. Ses relations n'ont pas été que positives dans le contexte du projet de réforme du plan taxi. Pascal Smet était ainsi "furieux" de l'accord conclu entre Uber, jugée hors la loi, et Brussels Airlines. (Belga)