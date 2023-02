Un contrôle antidrogue systématique après chaque accident de la route

Tous les accidents de la route seront visés, même ceux où il n'y a pas de blessés et ceux qui impliquent des cyclistes ayant percuté, par exemple, des piétons, précise le ministre. Le renforcement de la lutte contre la drogue au volant passera aussi par une autre nouveauté: "les agents des douanes vont pouvoir procéder à des contrôles d'alcoolémie et de drogue", explique Georges Gilkinet. "Comme ils sont assermentés, ils pourront verbaliser. Actuellement, ils doivent attendre l'arrivée de la police s'ils ont une suspicion". Ces deux adaptations doivent entrer en vigueur "au plus vite" d'ici la fin de l'année. (Belga)