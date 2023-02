Un refuge du Limbourg accueille deux lionnes provenant d'un zoo ukrainien

"Les deux lionnes se trouvaient dans un refuge en Ukraine avant d'être conduites dans un zoo de Poznan en Pologne où elles sont restées en quarantaine et ont passé plusieurs tests", explique un responsable du refuge belge. "Beaucoup d'animaux exotiques venant d'Ukraine aboutissent là-bas. On nous a ensuite contactés pour nous demander si nous avions de la place." Après leur arrivée mardi, les deux félins ont passé la nuit dans leur cage de transport. Mercredi matin, ils ont pu découvrir l'ensemble de leur espace. "Elles étaient très calmes ce matin. Nous avons placé leur cage contre la porte coulissante de leur enclos extérieur, et après quelques minutes, la première lionne est sortie, suivie quelques minutes plus tard par sa compagne de voyage", précisent les responsables du refuge. "L'état de santé des deux animaux est bon." Les deux lionnes resteront en observation pendant deux semaines afin que les soigneurs puissent détecter toute anomalie comportementale. "Nous allons ensuite rechercher un lieu d'accueil définitif. La plupart des lions qui transitent par notre refuge sont emmenés en Afrique du Sud ou au Malawi. Il y a également quelques possibilités en Europe mais nous nous tournons la plupart du temps vers l'Afrique du Sud'", soulignent les responsables du refuge. "Les refuges avec lesquels nous travaillons disposent de grands espaces d'accueil dans la nature, avec un climat approprié." (Belga)