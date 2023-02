Vaste opération antidrogue - Sept perquisitions et deux arrestations dans de nouveaux dossiers liés à Sky ECC

Les faits visés concernent du transport de cocaïne, du blanchiment et de la corruption, a précisé le parquet d'Anvers. A l'été 2020, un chauffeur avait été engagé pour récupérer 840 blocs de drogue cachés dans un container et les livrer dans un entrepôt à Kieldrecht. L'organisateur présumé du convoi aurait également été en charge, avec son beau-frère, du transport de l'argent provenant du trafic. Entre novembre 2020 et février 2021, la bande aurait envoyé plus de 10 millions d'euros vers l'étranger. Enfin, un collaborateur administratif d'une société d'export active dans le port est soupçonné d'avoir transmis des informations aux trafiquants. Les perquisitions ont eu lieu à Anvers, Boom, Ranst et Wijnegem. Les deux individus interpellés sont âgés de 28 et 26 ans. L'un a été placé sous surveillance électronique, l'autre a été libéré sous conditions. (Belga)