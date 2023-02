Deux morts dans le crash d'un hélicoptère militaire dans le sud des Etats-Unis

"Il y avait deux occupants dans l'hélicoptère, qui sont décédés", a indiqué le porte-parole du bureau du shérif du comté de Madison Brent Patterson, dans un communiqué transmis à l'AFP, précisant qu'il n'y avait "aucun signe de survivants". Vers 15H00 heure locale (21H00 GMT), un appareil de type Black Hawk appartenant à la Garde nationale aérienne du Tennessee - un Etat voisin de celui de l'Alabama - réalisait un vol d'entraînement à proximité d'une autoroute et d'un autre axe routier, a indiqué la Garde nationale du Tennessee, dans un communiqué transmis à l'AFP. "Nous sommes profondément attristés par la perte de deux gardes nationaux du Tennessee", a déclaré le général Warner Ross, responsable de la Garde nationale de cet Etat. Dans un autre communiqué, le porte-parole de la Garde nationale Robert Carver a indiqué qu'il était "prématuré d'évoquer de possibles causes du crash". Des enquêteurs sont attendus mercredi sur place et le bureau du shérif du comté de Madison a annoncé dans la soirée sur les réseaux sociaux la fermeture d'axes routiers à la suite de l'accident. (Belga)