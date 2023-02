Fernando Llorente range ses crampons à 37 ans

Après avoir fait les beaux jours de l'Athletic Bilbao entre 2005 et 2013, Llorente était passé par la Juventus, Tottenham, Séville, Swansea, Naples, l'Udinese et Eibar, le dernier club pour lequel il a joué l'année dernière. Il a été sacré hampion du monde en 2010 et champion d'Europe en 2012 avec l'Espagne, lui qui a inscrit 7 buts en 24 sélections avec la Roja. (Belga)