Grand Chelem de judo - Mina Libeer: "Dommage de ne pas avoir pu montrer le judo sur lequel je travaille"

"Ce fut une journée un peu double", a-t-elle confié à Belga. "Je trouve ainsi dommage de ne pas avoir pu montrer pleinement le judo sur lequel je suis en train de travailler. Mais d'un autre côté, je suis contente d'avoir pris des points importants pour renforcer ma position dans la course pour une qualification pour les Jeux Olympiques à Paris l'an prochain. Finir mon parcours sur une disqualification de mon adversaire ne me procure pas la même satisfaction qu'une victoire à la régulière. J'espère d'ailleurs que la prochaine fois, nous pourrons combattre pleinement", a-t-elle conclu. Mina Libeer décroche ainsi une troisième médaille en Grand Chelem, la troisième en bronze après ses deux podiums à Bakou et à Paris en 2021. (Belga)