ING transfère aux Philippines une partie des activités du service back office

Jeudi, le journal L'Echo a rapporté qu'ING Belgique avait décidé de licencier 37 personnes, dont 24 dans le département DBPI qui gère le call center et 13 dans le département safe business & regulatory affairs. Contacté par Belga, un porte-parole de la banque confirme la tenue d'un conseil d'entreprise ce jeudi et l'annonce du transfert d'une partie des activités du service back office aux Philippines en raison du processus de digitalisation et d'automatisation de certaines opérations. "Mais ING Belgique ne prévoit aucune suppression d'emploi dans le call centrer", assure-t-il. (Belga)