ITF Altenkirchen - Greet Minnen et Yanina Wickmayer en demi-finales en double, pas Magali Kempen

La paire belge, tête de série numéro 1, a battu les Autrichiennes Melanie Klaffner et l'Autrichienne Sinja Kraus, au stade des quarts de finale 6-3, 6-0 en moins d'une heure de jeu (51 minutes). Pour tenter d'atteindre la finale de ce rendez-vous sur moquette doté de 60.000 dollars, Minnen et Wickmayer devront franchir vendredi l'obstacle de la 4e paire tête de série composée de l'Indonésienne Jessy Rompies et de l'Indienne Prarthana G. Thombare. Par contre, Magali Kempen, qui fait la paire avec la Suissesse Xenia Knoll, a été éliminée au stade des quarts de finale par la Roumaine Jaqueline Adina Cristian et la Géorgienne Ekaterine Gorgodze sur le score de 6-3, 6-4 en une heure de jeu (63 minutes). Dans le tableau du simple, Greet Minnen (WTA 259), 25 ans, et Yanina Wickmayer (WTA 259), 33 ans, sont en quarts de finale, Magali Kempen (WTA 198), 25 ans, a été éliminée au 2e tour (8es de finale). (Belga)