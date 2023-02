Le Groupe Comet et Recupel ont présenté un nouveau dispositif technologique de tri au Roi

Cette visite a permis à Recupel et au Groupe Comet de présenter les dispositifs de collecte et de recyclage d'équipements électriques et électroniques. Le roi a participé à une table ronde pour discuter de l'économie circulaire et de ses enjeux, notamment avec des acteurs investis dans la reconversion industrielle du Hainaut. Le Groupe Comet l'a ensuite guidé vers deux ateliers de démonstration de démantèlement et de dépollution de quatre types d'objets, tels qu'une machine à laver, un GSM, un ordinateur et une trottinette. Les équipes de Recupel ont pu lui dévoiler une chaîne "Multipick", disposant d'une ligne de 18 robots animés par l'intelligence artificielle. Elle triera cinq familles de matières non ferreuses: le zinc, le cuivre, l'inox, le laiton et le plomb, pour traiter jusqu'à 20 000 tonnes par an. "C'est une avancée pour nous, car jusqu'ici les matières non-ferreuses (le cuivre et l'aluminium) étaient envoyées en Asie. C'est une perte économique pour l'Europe. Nous souhaitons rapatrier ces flux vers des industries locales", indique Jérôme Hardy, le chargé de communication du Groupe COMET au sujet d'une mission qu'il motive comme un axe permettant de pallier la raréfaction des matières premières. La chaine Multipick est le résultat de cinq ans de recherche entre le groupe Comet, l'Université de Liège (unité de recherche GeMMe) et l'intégrateur industriel Cilys. Le projet est soutenu par le Pôle Mecatech de la Wallonie et le Fonds Feder. 15 emplois seront créés. (Belga)