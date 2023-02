Le Parlement européen veut faire de 2024 "l'année du déplacement à vélo"

Les eurodéputés demandent à la Commission et aux États membres de soutenir la production de vélos et de composants "fabriqués en Europe". Ils encouragent aussi les États membres à réduire les taux de TVA pour la fourniture, la location et la réparation de bicyclettes et de vélos électriques. Le texte, non-contraignant, demande encore aux États membres et aux pouvoirs locaux d'accroître "considérablement" la construction d'infrastructures cyclables séparées, d'intégrer des systèmes abordables de partage de vélos et de vélos électriques dans les réseaux de leurs plans de mobilité et de valoriser le vélo pour le dernier kilomètre dans les nœuds urbains. La place des vélos dans les trains est aussi mise en avant. L'écosystème cycliste compte déjà plus de 1.000 petites et moyennes entreprises (PME) et génère un million d'emplois dans l'UE, un chiffre qui pourrait doubler d'ici à 2030, selon les élus. (Belga)