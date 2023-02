Ligue des Champions - Déçu, Scott Parker félicite toutefois ses joueurs: "Ils ont joué avec beaucoup de courage"

"Je suis fier des joueurs", a commencé M. Parker. "Ils ont tout donné. Nous avons joué contre une grande équipe, nous ne le savions que trop bien déjà avant le match. Nous avons été très courageux en première période. Nous avons aussi été dangereux. C'était un match en dents de scie. En deuxième période, nous avons commis quelques erreurs qui nous a coûté deux buts. Et nous n'étions plus menaçants. C'est dommage." Le coach brugeois a attendu longtemps avant de faire entrer l'attaquant Ferran Jutgla, à seulement 11 minutes du coup de sifflet final. Roman Yaremchuk n'a, lui, pas pu affronter son ancienne équipe. "Ce sont des choix que je fais dans le feu de l'action (...) en toute conscience", s'est justifié Scott Parker. "Je trouvais Noa (Lang, NDLR) et Tajon (Buchanan, NDLR) très dangereux et je voulais les laisser sur le terrain (...) Je comprends qu'il y aura des critiques à ce sujet, mais je n'ai aucun problème avec cela." "Je me rends également compte qu'offensivement, ce n'était plus assez bien après la pause. On n'est plus rentré dans les seize mètres. Il faudra s'améliorer." Le sélectionneur anglais a toutefois relevé quelques points positifs: "La confiance et le courage des garçons aujourd'hui étaient fantastiques. J'en suis très heureux. Ce sont les aspects les plus importants de cette rencontre dont nous devons tenir compte dans cette compétition. Et il y aura le match retour à Lisbonne dans trois semaines. Ça reste une confrontation en deux temps. On ne sait jamais ce qui est encore possible", a-t-il conclu. (Belga)