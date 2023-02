L'Otan va envoyer des milliers de tentes en Turquie, promet Stoltenberg

L'accent est désormais mis sur la reconstruction et le soutien aux personnes déplacées, a-t-il déclaré. L'Alliance s'attelle à construire des abris temporaires pour des milliers de personnes déplacées, a déclaré Jens Stoltenberg lors d'une conférence de presse tenue avec le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu. Dans les jours et les semaines à venir, l'Otan enverra "des dizaines de milliers de tentes" via le transport aérien stratégique, selon son chef. "Il s'agit de la catastrophe naturelle la plus meurtrière survenue sur le territoire de l'Alliance depuis la création de l'Otan", a affirmé M. Stoltenberg. Il a donné un aperçu de la manière dont les différents États membres viennent en aide à la Turquie. Notamment les avions des armées néerlandaise, norvégienne, britannique ou américaine qui sont occupés jour et nuit à acheminer de l'aide internationale à la Turquie et à effectuer des évacuations sanitaires. D'autres États membres, tels que l'Albanie, le Canada et l'Allemagne, fournissent, eux, une aide financière. "Et à travers tout le territoire de l'Otan, des citoyens ordinaires lèvent des millions d'euros pour aider la Turquie", a-t-il encore fait valoir. Jens Stoltenberg a également évoqué la contribution de la Finlande et de la Suède, deux pays très proches de l'adhésion à l'Otan, mais qui doivent encore surmonter la résistance turque. Ils "montrent la solidarité dans l'action", selon le secrétaire général. "Je remercie tout particulièrement la Suède d'avoir pris l'initiative d'organiser une conférence internationale des donateurs en mars". (Belga)