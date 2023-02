L'Ukraine visée par de nouvelles frappes nocturnes de missiles

Selon l'armée de l'air, 16 des 32 missiles lancés pendant la nuit par la Russie depuis des avions et un navire en mer de Noire ont pu être abattus. "Malheureusement, il y a eu des impacts dans le nord et l'ouest, ainsi que dans les régions de Dnipropetrovsk et Kirovograd", a indiqué sur Telegram le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermak. Le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Serguiï Lyssak, a diffusé des images de camions de pompiers en action dans un quartier où des maisons individuelles ont été détruites et endommagées. Au moins une personne, une femme de 79 ans, a été tuée. Le gouverneur de la région de Lviv (ouest), Maxime Kozytsky, a lui indiqué qu'une frappe avait touché une "infrastructure essentielle" sans faire de victime. L'incendie y a été maîtrisé. La Russie mène depuis le mois d'octobre une campagne de bombardements massifs d'infrastructures essentielles en Ukraine pour tenter de priver la population, en plein hiver, d'électricité et de chauffage. Moscou est aussi suspecté de préparer une nouvelle offensive d'ampleur à la fin de l'hiver ou au printemps, après des mois de revers militaires et un an après le début de son invasion de l'Ukraine. (Belga)