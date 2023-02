Nouvel exploit de Florent Lambiet qualifié pour les quarts de finale à Dusseldorf

Dernier rescapé en simple après les éliminations de Adrien Rassenfosse (WTT 189) et Martin Allegro (WTT 105), Florent Lambiet (WTT 284), 27 ans, a surpris en effet le 95e mondial, l'Algérien Mehdi Bouloussa, 27 ans également. Le Verviétois s'est imposé 3 sets à 1 (7-11, 11-7, 11-7, et 11-7). Florent Lambiet avait déjà réussi deux performances de choix après être sorti des qualifications en éliminant d'abord l'Egyptien Mohamed El-Beiali (WTT 115) au premier tour, puis surtout la 3e tête de série du tournoi, l'Allemand Benedikt Duda, 35e mondial. En quarts de finale, le pongiste belge aura face à lui en soirée jeudi le Brésilien Vitor Ishiy, 27 ans, 67e mondial. En double messieurs, Adrien Rassenfosse, 19 ans, et Martin Allegro, 26 ans, ont été éliminés jeudi en quarts de finale par les Roumains Andrei Putuntica et Vladilsav Ursu 3 sets à 1 (12-14, 11-8, 11-9, 11-7). (Belga)