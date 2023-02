Un audit épingle des risques pour la sécurité des occupants à Brussels Expo

La semaine dernière, un bloc de pierre bleue s'est détaché d'une corniche du Palais 10, confirmant ainsi l'état de vétusté avancé des infrastructures. Le conseil d'administration se penchait justement mardi sur les résultats intermédiaires d'un audit consacré à l'état de conservation des palais des expositions en lien avec la sécurité des occupants. Dans la foulée, les administrateurs ont décidé d'utiliser un million d'euros sur fonds propres pour procéder à des travaux en urgence dans les palais les plus anciens. Sur les 11 bâtiments qui seront in fine passés au crible, ce sont les palais historiques qui ont déjà été examinés (2, 5, 7, 10, 11). L'auditeur BuildTIS fait état dans ses résultats d'une "vétusté naturelle des ouvrages" et de "risques inacceptables pour la sécurité des occupants". Il recommande de mettre en place des mesures provisoires pour mitiger les risques et de réaliser des réfections en profondeur des palais. "Les palais 10 et 5 doivent être sécurisés. Il s'agit d'étançonner certains endroits. Ils ne vont pas s'écrouler demain, mais il faut agir dès maintenant. Et on poursuit l'audit des autres palais pour disposer d'une vue d'ensemble avant la rénovation complète évaluée à 200 millions d'euros", indique le bourgmestre Philippe Close (PS), également président du CA de Brussels Expo. (Belga)