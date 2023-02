Invasion de Ukraine - Pas de quelconque paix tant que Poutine est au pouvoir, selon un opposant au Kremlin

"Tant que le régime de Poutine sera au pouvoir, la guerre ne prendra pas fin", a-t-il affirmé à Munich à la veille de l'ouverture officielle de la Conférence sur la sécurité de Munich (CSM). La guerre en Ukraine a provoqué de profondes divisions au sein de la Russie, des fractures apparaissant même au sein des familles, a-t-il analysé. Ce n'est toutefois pas encore une guerre du peuple russe. Si, dans les conditions d'une dictature, 15 à 20% des gens disent qu'ils sont contre la guerre, il faut considérer que c'est beaucoup, a-t-il dit. Pour l'homme d'affaires et opposant, le "soutien actif" à la guerre ou la volonté de s'engager dans l'armée russe sont faibles. Vladimir Poutine essaie de faire croire aux gens que la raison de la guerre n'a pas d'importance, mais que la défaite serait mauvaise pour eux et leurs familles, a-t-il encore pointé. Mikhaïl Khodorkovski est l'ancien patron de la compagnie pétrolière Ioukos, aujourd'hui en difficulté. Il avait été condamné après avoir critiqué le président Poutine et a passé plusieurs années dans un camp de prisonniers. Aujourd'hui installé à Londres, il a été interviewé lors d'un événement lié à la conférence sur la sécurité de Munich, qui s'ouvre vendredi et dont la guerre de la Russie contre l'Ukraine, dont le premier anniversaire est prévu le 24 février, est le thème principal. (Belga)