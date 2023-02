Le ministre du Travail en train de faire des mots croisés pendant les débats au Parlement

Le ministre dit avoir commencé à remplir une grille de mots croisés pendant l'une des nombreuses suspensions de séance, mais il a continué à y jouer une fois la reprise des débats. Épinglé par un député, il a essuyé de nombreuses critiques. "J'ai fait une bêtise, j'ai ouvert une grille pendant une interruption de séance, que j'aurais dû fermer après. Je me suis fait rattraper par la patrouille", a reconnu vendredi l'homme politique de centre-droit à la chaine de télévision BFMTV. La réforme des retraites voulue par le président Macron cristallise les tensions à l'Assemblée tandis que des centaines de manifestations ont été organisées partout en France ces dernières semaines. Le projet de réforme prévoit de reporter l'âge minimal de départ à la retraite à 64 ans, contre 62 aujourd'hui. Les syndicats s'y opposent farouchement, et la majorité des Français n'y est également pas favorable, à en croire les sondages. Parmi les réfractaires, figurent surtout les femmes et les personnes actives sur le marché du travail. (Belga)