Manon De Roey remonte à la 9e place du Saudi Aramco Ladies International après le 2e tour

De Roey, qui a réalisé un premier tour de 71 coups, a fait cinq coups de mieux le deuxième jour. L'Anversoise de 31 ans, qui a commencé sur la deuxième moitié du parcours, a mis quatre birdies et un eagle sur ses neuf premiers trous. Sur la deuxième partie, la numéro dix au classement européen a signé un bogey avant de réaliser un autre birdie sur son dernier trou. Avec son total de 137 coups (-7), De Roey a fait deux coups de mieux que l'Américaine Lilia Vu et la Néo-Zélandaise Lydia Ko, numéro un mondial. Elle compte six coups de plus que l'Indienne Aditi Ashok, qui occupe seule la tête du classement. (Belga)