Marco Odermatt sacré champion du monde de slalom géant après son titre en descente

Le Suisse de 25 ans a devancé son compatriote Loïc Meillard de 32/100e qui enlève sa première médaille en championnats du monde après avoir dominé le second tracé. L'Autrichien Marco Schwarz, 27 ans, médaillé d'argent du combiné de ces Mondiaux et 6e du Super-G, a dû se contenter de la médaille de bronze comme en 2021 aux Mondiaux de Cortina, à 40/100e. En tête après la première manche, il a faibli dans la seconde ne signant que le 18e chrono. Odermatt est le premier Suisse à remporter deux titres, il s'était offert la descente dimanche, lors d'une même édition des championnats du monde depuis Pirmin Zurbriggen sacré en Super-G et en géant en 1987 à Crans-Montana. Véritable spécialiste de la discipline, Odermatt avait enlevé le titre olympique à Pékin l'an dernier. Détenteur du petit globe de la spécialité, il avait remporté quatre des cinq géants qu'il a disputés cette saison avant ces Mondiaux. Profitant peut-être du tracé piqueté par son entraîneur, l'Autrichien Schwarz a survolé la première manche très lente car tournante mais rendue très délicate par la neige glacée. Il avait repoussé le grand Odermatt à 58/100e et le Slovène Zan Kranjec, vice-champion olympique l'an dernier, à 76/100e. Meillard était 4e à 1.13 seconde. Sam Maes qui devait s'élancer avec le dossard 26 a déclaré forfait. (Belga)