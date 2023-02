Météo - Du vent et un risque de quelques gouttes pour commencer les vacances

La nuit prochaine s'annonce également sous une nébulosité abondante avec un risque de faibles pluies et de mauvaises visibilités sur les sommets ardennais. Les températures ne diminueront que de quelques degrés avec des minima de 6 à 10 degrés. Le vent sera encore assez soutenu, modéré à localement assez fort dans l'intérieur et assez fort à parfois fort au littoral, avec des rafales de 50 à 55 km/h. Samedi, le temps sera gris avec, par moments, quelques pluies ou bruines. Les précipitations seront plus marquées sur le nord et l'est du pays. Les maxima varieront de 7 degrés en Hautes-Fagnes à 11 ou 12 degrés en plaine. Le vent sera modéré à assez fort, et à la mer plutôt fort, avec des rafales de 60 à 70 km/h. Dimanche, la nébulosité sera généralement abondante avec parfois quelques faibles pluies ou bruines, surtout sur le centre et l'est du pays. Les maxima se situeront entre 6 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 9 ou 10 degrés en plaine. Le vent sera modéré à assez fort. Il devrait par contre faire plus sec en début de semaine prochaine. (Belga)