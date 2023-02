Mondiaux de ski alpin: Odermatt remporte le géant, son 2e sacre après la descente

Le Suisse Marco Odermatt a été sacré champion du monde de slalom géant vendredi à Courchevel, obtenant son deuxième titre depuis le début de la compétition après la descente dimanche.

Le N.1 mondial a devancé de 32/100 son compatriote Loïc Meillard, médaillé d'argent, et de 40/100 l'Autrichien Marco Schwarz, finalement médaillé de bronze alors qu'il avait dominé la première manche.

Ce nouveau titre consacre un peu plus Odermatt comme nouveau roi du ski alpin. Médaillé d'or olympique l'an dernier et vainqueur de quatre des cinq géants qu'il a disputés cette saison, "Odi" confirme en plus sa domination dans cette discipline.

"Quand on gagne une fois, on veut gagner une deuxième fois... donc ce n'est pas fini", avait-il prévenu à l'issue de sa descente triomphante.

Immense favori de l'épreuve, le skieur de 25 ans a d'abord assuré dans la première manche, conclue en deuxième position derrière Schwarz, intouchable.

Puis Odermatt a mis la pression sur Schwarz, en prenant place sur le fauteuil de leader avant que l'Autrichien ne s'élance. Comme souvent, le skieur de 27 ans a craqué sous la pression pour finalement prendre la troisième place derrière "Odi" et Loïc Meillard, auteur d'une seconde manche fantastique.

La Suisse signe un superbe doublé, sur un géant dont le tracé de la deuxième manche avec été dessiné par un entraîneur helvète.

Le Français Alexis Pinturault a vu ses espoirs de médaille s'envoler lors de la première manche, achevée en onzième position à cause d'une faute. Performant dans la seconde, dans la station de son enfance, le chef de file des Tricolores a effectué une belle remontée, terminant à la septième place.