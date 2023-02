Plus de 84.000 bâtiments détruits ou endommagés en Turquie

Plus de 7.000 experts ont inspecté plus de 684.000 bâtiments dans 11 provinces: 84.726 au total ont été détruits ou gravement endommagés, a déclaré Murat Kurum aux journalistes. Les bâtiments endommagés doivent être démolis de toute urgence, a-t-il ajouté. Le ministre a déclaré que le gouvernement entamerait à partir de mars d'importants efforts de reconstruction dans plusieurs villes durement touchées. Il a promis que les nouveaux projets résidentiels seront choisis avec le plus grand soin et après des études de terrain précises. Les autorités turques ont été critiquées pour l'application laxiste des réglementations en matière de construction, ce qui a peut-être contribué au nombre élevé de morts. Plus de 50 personnes, dont des sous-traitants, ont été arrêtées en lien avec l'effondrement de bâtiments, a rapporté l'agence de presse officielle Anadolu. Le premier séisme de magnitude 7,7 a frappé la Turquie et la Syrie aux premières heures du 6 février. Une autre grande secousse a été ressentie quelques heures plus tard, suivie par plus de 4.700 répliques. Plus de 38.000 personnes sont décédées en Turquie. (Belga)