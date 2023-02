TC Bruxelles - Un sans-abri encourt trois ans de prison pour viol

Un témoin avait alerté la police le 11 mai 2022 alors qu'il avait aperçu un comportement suspect à proximité de la station de métro Beaulieu (Auderghem). Selon le témoin, un homme était allongé à moitié nu sur une femme dans une tente et cette dernière ne manifestait aucune réaction. "Les deux individus étaient sous influence de l'alcool mais la femme a expliqué qu'elle avait cherché refuge dans la tente", a expliqué le parquet. "Le suspect, à qui appartenait la tente, a accepté de la faire entrer, mais seulement en échange d'un rapport sexuel. La femme a refusé mais il l'a poussée à l'intérieur et a commencé à la violer. La victime, par peur, n'a pas opposé de résistance." Le suspect a d'abord nié avoir commis ce viol mais son sperme a été retrouvé sur la victime. Il a finalement reconnu son acte devant le tribunal. Son avocat a plaidé une peine de prison légère, arguant que le prévenu a "un QI limité et des compétences sociales limitées". Le jugement sera rendu le 17 mars. (Belga)