TC Dinant - Trente-sept mois ferme pour le vol d'un sac à main à la gare de Dinant

L'homme avait dérobé le sac à main, et son contenu, d'une femme qui attendait son bus, assise sur un banc. Il avait été retrouvé peu de temps après alors qu'il dormait au pied d'un monument, à quelques mètres de la gare. L'homme n'avait rien pris dans le portefeuille de la victime. Il était tellement ivre qu'il avait dû être emmené aux urgences. "J'avais bu et pris plusieurs médicaments en même temps. J'ai fini en coma éthylique, je ne me souviens de rien. Je ne m'étais jamais attaqué à une femme avant cela", a indiqué le prévenu à l'audience. En plus de 12 condamnations en matière de roulage, ce dernier a déjà été condamné sept fois pour des faits de vol avec violence entre 2001 et 2018, raison pour laquelle le ministère public avait requis une peine de quatre ans ferme à son encontre. La défense plaidait une peine de travail, estimant qu'une nouvelle peine de prison "signerait la mort" de son client. Néanmoins, le tribunal a estimé qu'une peine de travail n'apporterait pas une réponse pénale adéquate. Le prévenu a déjà bénéficié d'une telle peine par le passé pour des faits d'extorsion et de tentative d'extorsion, ce qui "n'a pas eu d'influence sur sa carrière de délinquant", a pointé le juge. Le tribunal a également tenu compte des nombreux antécédents du prévenu et du sentiment d'insécurité que génère le fait qu'il a commis. (Belga)