Des activistes du climat bloquent le ring de Gand

Les militants du climat s'étaient d'abord rassemblés samedi matin à proximité du SMAK, le musée d'art actuel de la ville de Gand. Ils ont ensuite entamé une "marche de la désobéissance civile" afin d'exprimer leur ras-le-bol des subsides accordés par les gouvernements flamand et fédéral aux énergies fossiles. "La Belgique a accordé pour 13 milliards d'euros de subsides ou d'avantages fiscaux aux carburants fossiles en 2019. Cela doit cesser", dénonce Extinction Rebellion. Un groupe d'une centaine de manifestants a ensuite pris la direction du petit ring de Gand, où ils ont d'abord bloqué le carrefour formé par la Charles de Kerckhovelaan et la Kunstlaan avant de poursuivre leur marche et de bloquer d'autres carrefours. La police était présente en nombre. Deux personnes ont été interpellées à la fin de la manifestation, car elles continuaient à bloquer un carrefour malgré la fin de l'action. Pour le reste, la manifestation s'est déroulée sans incidents, selon la police. (Belga)