Elle frappe l'homme qu'elle avait tenté de tuer en 2015

Cette décision fait suite à une scène de coups qui s'est déroulée vendredi lors d'une soirée alcoolisée. La Verviétoise âgée d'une quarantaine d'années s'est à nouveau disputée avec son mari, âgé d'une cinquantaine d'années, pour des motifs difficiles à saisir. A la suite de ces coups, l'homme est en incapacité de travail. La femme a été interpelée et privée de liberté vu sa condamnation antérieure pour une tentative de meurtre contre ce même homme. La scène était survenue lors du réveillon de Noël en 2015: elle avait saisi un couteau à steak et poignardé son conjoint à sept reprises dans le dos, la cuisse et au thorax lors d'une dispute. Son dossier a été mis à l'instruction, avec demande de mandat d'arrêt. (Belga)