Invasion de l'Ukraine - Environ 9.000 miliciens de Wagner morts au combat, selon Washington

Environ la moitié d'entre eux a succombé depuis la mi-décembre, a indiqué vendredi à la Maison Blanche un porte-parole du Conseil de sécurité national, John Kirby. Les services de renseignement américain estiment à environ 30.000 le nombre de combattants de Wagner qui sont décédés dans les combats pour l'invasion de l'Ukraine ou y ont été blessés depuis un an. "Ils traitent leurs recrues, des détenus pour une grande part, comme de la chair à canon, en général", a précisé John Kirby au sujet du groupe paramilitaire russe fondé par Evgueni Prigojine, un proche du président russe Vladimir Poutine. Actuellement, les combats les plus violents se concentrent autour de Bakhmout, dans le Donbass. Là aussi, des miliciens de Wagner sont actifs. Les nombres réels de personnes mortes au combat, des deux côtés, sont difficiles à vérifier. Le ministère russe de la Défense estimait vendredi qu'entre 40 et 60.000 soldats russes ont péri depuis le lancement de l'invasion à grande échelle il y a un an, sur un total de 175.000 à 200.000 morts et blessés côté russe. (Belga)