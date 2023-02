Météo - Un week-end maussade avant le retour d'un temps plus sec lundi

En soirée et pendant la nuit, les champs de nuages domineront encore le ciel, accompagnés parfois de faibles pluies, plus fréquentes sur les hauteurs ardennaises. En seconde partie de nuit, le temps devrait devenir plus sec sur l'ouest et dans la région côtière. Les minima seront compris entre 5 et 7 degrés en Ardenne, et entre 7 et 9 degrés ailleurs, sous un vent modéré à assez fort de secteur ouest. Le temps restera inchangé dimanche, avec des températures de l'ordre de 6 à 10 degrés, avant le retour d'un temps plus sec à partir de lundi. (Belga)