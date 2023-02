Mondiaux de cross - Le Kenya tient son rôle de favori dans le relais mixte

Dans cette épreuve, chaque équipe aligne deux femmes et deux hommes qui doivent chacun parcourir deux kilomètres. Le Kenya, composé d'Emmanuel Wanyonyi, Mirriam Cherop, Kyumbe Munguti et Brenda Chebet, s'est imposé avec 7 secondes d'avance sur l'Ethiopie. L'Australie a décroché le bronze. L'Ethiopienne Senayet Getachew a été titrée chez les dames U20 devant sa compatriote Medina Eisa et la Kényane Pamela Kosgei. L'Ethiopie gagne le classement par équipes devant le Kenya et les Etats-Unis. Chez les messieurs U20, le Kenya a réalisé un doublé grâce à la victoire d'Ishmael Kipkuruidevant Reynold Kipkorir Cheruiyot. L'Ethiopien Boki Diriba a complété le podium. Au classement des nations, le Kenya devance l'Ethiopie et les Etats-Unis. (Belga)