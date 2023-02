Séismes en Turquie et en Syrie - Le monde du football est en deuil à la suite du décès de Chistian Atsu

Le club de Newcastle United a décrit Atsu comme "un joueur talentueux et une personne spéciale dont nos joueurs, notre staff et nos supporters se souviendront toujours." Le Ghanéen avait disputé 121 matchs pour les Magpies entre 2016 et 2021. Chelsea, où Christian Atsu est passé sans pour autant jouer de match, Everton et Bournemouth ont également rendu hommage à leur ancien joueur. Le club néerlandais de Vitesse, qui a accueilli le joueur pendant une saison en 2013-2014, a loué les qualités humaines qui le caractérisaient dans un communiqué publié sur le site internet du club. Lors du déplacement à Volendam, samedi après-midi, les joueurs de Vitesse porteront un brassard noir en mémoire d'Atsu. La fédération internationale de football (FIFA), a également publié un message sur ses réseaux sociaux à la suite de l'annonce du décès de Christian Atsu. "Nos pensées et nos condoléances vont à sa famille, ses amis et tous ceux qui ont été affectés par le tremblement de terre en Turquie et en Syrie." Hatayspor, où l'international ghanéen évoluait depuis septembre, a écrit sur ses réseaux sociaux que Christian Atsu ne serait jamais oublié. "Que la paix soit sur toi. Il n'y a pas de mots pour décrire notre tristesse." (Belga)